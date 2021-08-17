台南擁有「美食之都」的稱譽，疫情期間各大餐廳與店家都在外帶便當下功夫，推出各式特色菜單，兼具美味、營養與質感，讓便當也能吃出儀式感。市府觀光旅遊局辦理「台南好食x山珍x海味特色便當開箱」活動，即日起市民只要到台南美食典FB粉絲團，依當期主題便當拍照上傳＋指定留言，就有機會獲得千元豪華文創便當及台南市觀光管筏船票。

「特色便當開箱」活動，還分為：「便當讓你吃出儀式感！─豪華料理便當」、「便當帶你偽出國！─異國風味便當」、「便當讓你放肆吃到飽！滿足佳餚便當」、「便當也文青─健康活力便當」等4大主題。

市長黃偉哲表示，台南擁有好山好水的優質農漁物產，累積不同時期的歷史文化，也造就台南美食的多樣性，料理是最能直接傳達心意的方式，防疫期間為了讓大家吃得安心，觀旅局除邀集逾200家台南美食業者簽署「安心宣言」，共同宣示強化環境防疫管理作為外，觀旅局也與數位平台合作建置「台南美食安心點」Line點餐平台，提供民眾線上行動訂餐，讓顧客可在Line上直接進行點餐與結帳。

黃偉哲說，隨著疫情趨緩，市府也宣布有條件開放餐飲內用，期盼在內用需求及防疫安全下達成雙贏，並率全台之先推出「防疫安心標章」認證，透過餐飲外帶外送及安心內用等，共同打造安心飲食的美食之都。

觀旅局長郭貞慧指出，便當並非僅僅只是單純的隨身餐點盒，而是一項日常的飲食文化。以往大家吃便當往往不是為了吃，而是為了飽；但隨著便當文化的與時俱進，菜品種類越來越多樣化，便當裡的配菜也越來越豐富、精緻，民眾對健康飲食來愈來愈重視養生的概念，讓便當變得不再簡單。

郭貞慧指出，受到新冠肺炎疫情影響，餐飲業紛紛推出各式限定美食餐盒，台南的知名旅館餐廳也推出豪華精緻又兼具美味的限定餐盒，以及星級主廚便當、異國料理便當及健康與美味兼具的健康餐盒。美食業者不僅致力配合防疫，同時還不斷研發創新菜色，做出調整與轉型，展現守護消費者的決心，歡迎大家一起來曬美味的便當照。