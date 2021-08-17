A股開盤走低 10:502021/08/17 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股17日開低走低，上證指數跌5點，深指跌2點。 香港信報報導，上證指數開盤報3512點，跌5點或0.15％；10：20報3513點，跌4點或0.12％。 深成指開盤報14696點，升2點或0.02％；現報14648點，跌45點或0.31％。 滬深300指數開盤報4935點，跌6點或0.12％；創業板指數開盤報3311點，升10點或0.32％。 各類股個別發展，煤炭、石油、化工、金融、水泥、有色金屬股偏弱；鋼鐵、電力、房地產股走穩。 恒指開盤貶43點 官股護盤 進場撿便宜 #開盤 #A股 #上證指數 #走低 #深指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首相請辭 馬幣跌至1年新低 04:102021/08/17 全球財經 瑞士央行加碼AMC、Uber、Lyft 04:102021/08/17 全球財經 蘇貞昌好感度創一個月新低 五倍券政策轉彎免付一千元救火 09:282021/08/17 生活 《盤中解析》群龍無首 人氣低迷 10:182021/08/17 財經 高端開放預約 疫苗概念股振奮 04:102021/08/17 財經要聞 資金停看聽 靜待台股止穩訊號出現 10:512021/08/17 財經 寧德時代 豪賭鋰電池路線 04:102021/08/17 全球財經 《期貨》三大期指皆紅 8月台指期開高76點 09:102021/08/17 財經 利空頻傳 台股連8黑失守半年線 04:102021/08/17 財經焦點 《造紙股》正隆填息溫吞 H1獲利登同期次高 10:192021/08/17 財經 《美股掃瞄》道瓊、標普續締新猷 標普從2020谷底翻倍 08:202021/08/17 財經 財經熱門新聞 「一張不賣」變了？台驊董座：適當時機處置持股 - 財經 美縮減QE 最快三個月內啟動 - 全球財經 - 工商時報 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 運費原料雙漲 陸紡織業紛停工 - 全球財經 - 工商時報 台股17800點再失守 恐寫下今年最低量 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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