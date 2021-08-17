A股17日開低走低，上證指數跌5點，深指跌2點。

香港信報報導，上證指數開盤報3512點，跌5點或0.15％；10：20報3513點，跌4點或0.12％。

深成指開盤報14696點，升2點或0.02％；現報14648點，跌45點或0.31％。

滬深300指數開盤報4935點，跌6點或0.12％；創業板指數開盤報3311點，升10點或0.32％。

各類股個別發展，煤炭、石油、化工、金融、水泥、有色金屬股偏弱；鋼鐵、電力、房地產股走穩。