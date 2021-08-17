【旅奇傳媒/編輯部報導】為了幫助更多的關懷之家、原住民孩子，成為他們最堅強的後盾，台中福華大飯店與嚮光協會合作，即日起至9月21日止，消費者凡在飯店任一通路購買任一款「中秋星廚蛋黃酥禮盒」，每售出一盒，飯店即提撥20元捐嚮光協會，支持並加入長期改善兒童及其家庭生活的支持系統。

另外，民眾登入台中福華官方臉書粉絲團按下推薦，完成評論，飯店即招待消費者一杯迎賓飲料。 台中福華與嚮光協會邀請您，「福氣共享、幸福成長」，讓每一位需要幫助的小朋友能夠勇敢、快樂的成長。

台中福華大飯店指出，每一個孩子都是我們的未來，台中福華也耕耘社會弱勢族群之需求，倡導性別自由與平等，此次藉由中秋佳節推出的「星廚手工蛋黃酥禮盒」結合公益並如火如荼地舉辦愛心活動，聯繫溫暖也期許造就更多社會關懷。籲請大眾攜手為了愛，為了孩子的未來，用行動來協助更多孩子能成長茁壯並擁有更光明的未來。

獲得善款及資金也會用於嚮光協會獨有的實習架構，藉由教育、實習的機會建立孩子及青年們的自信心和溝通技巧，且協助他們了解情緒管理課題、落實性別平等、建立適應社會所需的溝通技巧並與社會接軌。

台中福華大飯店長期培養員工的同時也鼓勵每一位同仁和到訪的貴賓「樂觀並熱愛生命」，未來也將全心致力並一步步推廣社會福利、永續生活、性別平等、性別流動以及反物種歧視，希望邀請更多的民眾共襄盛舉，除了品嘗到優質的星級手工蛋黃酥，也能讓自己成為讓世界更溫暖一些的存在，用行動為台灣的孩子努力。

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