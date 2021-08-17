【旅奇傳媒/編輯部報導】帛琉台灣旅遊泡泡已正式啟動!首發團於8月14日出發，旅客檢驗均陰性順利出關，將於8月18日返台。目前華航為台灣唯一飛航帛琉的航空公司，並安排每週三、六直飛，8月規劃飛航18、21、25、28日等航班，並已申請增班，之後也將依市場狀況動態調整。

帛琉泡泡旅客需遵守中央流行疫情指揮中心相關規定，前往帛琉的旅客起飛前接受出境PCR檢測並等待紙本報告，採檢結果為陰性方可接續辦理劃位及登機手續，並配合桃園國際機場規劃及引導，持續落實抗疫、降低傳染風險的航班防疫措施，確保旅客健康安全。返台旅客，在機場完成深喉唾液檢驗，並需5天加強自主健康管理+9天一般自主健康管理，第5天進行PCR檢測，無需住宿防疫旅館。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均表示，感謝台灣各部會對重啟旅遊泡泡的協助，很高興陳時中部長拍板確認重啟帛台旅遊泡泡之相關細節，首航已順利在8月14日出發。雷均表示，帛琉至今仍維持零確診之長期記錄，疫苗施打率也超過九成以上，達到群體免疫之成效，帛琉當地相關旅遊業者超過 145 家均受過防疫訓練及取得防疫安全證照，為帛台旅遊奠定了良好的基礎，但旅客在帛琉旅遊期間仍須遵守當地相關防疫規定。

▲帛琉準備好了，熱烈歡迎台灣旅客前往。 圖：Shutterstock／來源

基於帛台雙方長期友好的關係，如果旅客在觀光旅遊之餘也有打疫苗的需求，帛琉政府將提供 2000劑的疫苗，如:輝瑞、莫德納與嬌生三種疫苗可提供旅客預訂，於旅客到達當日在帛琉國際機場免費提供旅客施打，並提供疫苗施打證明，預訂流程為旅客行程確認後，以email向帛琉觀光局台灣辦事處聯絡。

帛琉是一個美麗的海島國家，觀光資源非常豐富，帛琉準備好了，無論是參加旅行團、自由行或是在台外國人持有居留證的旅客，都熱烈歡迎由台灣出發的旅客前往帛琉觀光!帛琉觀光局還特別提供每人50元美金給台灣旅客在帛琉使用，帛琉觀光局台灣事處將在桃園機場發放旅遊金兌換卷，由旅客抵達帛琉後到帛琉觀光局領取美金50元現金。

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