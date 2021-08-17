聯亞疫苗未通過EUA，對此，林氏璧醫師解釋，聯亞的失敗，不出預期，台灣的食藥署所訂下的eua標準，是聯亞審核失敗的主要原因；資深媒體人黃暐瀚認為，聯亞在台灣暫時失敗了，但另一頭，聯亞卻在印度計畫進行萬人以上的傳統三期臨床試驗，如果這個試驗成功，就有機會被認證為有效疫苗。

黃暐瀚今（17日）在臉書發文表示，在6月10日的食藥署EUA標準公布記者會中，明白表示，台灣通過新冠疫苗EUA的標準，是拿AZ的「中和抗體效價」做相比，只要高過AZ就算過關，最低也要大於AZ的0.67。結果，高端的中和抗體效價數字為「662」，AZ「200」，聯亞「102」，所以高端通過eua，聯亞失敗。

為何聯亞會失敗？黃暐瀚稱，林氏璧醫師解釋，聯亞的失敗，不出預期。一來，聯亞是小分子疫苗（次單位蛋白），高端是大分子。小分子的疫苗，製作量大，但中和抗體濃度偏低，可能要打到第三劑，才顯效果。台灣的食藥署所訂下的UEA標準，是聯亞審核失敗的主要原因，不過中和抗體濃度，與防護力，雖有「正面關聯性」，卻並非「等號」。

黃暐瀚指出，聯亞在台灣暫時失敗了，但另一頭，聯亞卻在印度，計畫進行萬人以上的傳統三期臨床試驗，如果這個試驗成功，聯亞將取得「保護力數據」，如果保護力數據達50%以上，就有機會被認證為有效疫苗，甚至可能直接透過印度官方提出申請，獲得WHO正式認證，猶未可知。對聯亞來說，這個階段是失敗了，但未來如何，還沒定局，只要兩年內，完成印度的三期試驗，聯亞依舊有可能成為一支，有效的新冠疫苗。