根據國健署公布最新的108年人工生殖結果分析報告發現，20年來接受人工生殖的婦女年齡增長5歲，且高達75％為高齡婦女，台中茂盛醫院副院長陳忠義認為這是一項警訊，因為生育能力與年紀呈反比，呼籲有生育計劃的民眾「早婚早生」才能事半功倍！

根據日前國健署公布最新的108年人工生殖結果分析報告，發現幾項值得注意的現象與趨勢：首先，在婦女平均受術年紀上，38.6％婦女年紀介於35-39歲的佔38.6％比最多；27.2％婦女是40-44歲者；而有21.5％是30-34歲者，6.8％為45-49歲，30-34歲者為4.7％。即，35歲以上的婦女就高達75％，顯見台灣已婚夫妻晚生的狀況非常嚴重！

從87至108年接受人工生殖的受術婦女來看，其年齡有逐年增長的趨勢，87年分均年齡為32.7歲，到了108年為37.5歲。即20年來，接受人工生殖婦女的年齡竟然大幅增長了5歲，從適育年紀變成了高齡婦女，足見社會變化過於迅速，國人晚婚晚生變成常態！

陳忠義認為這是一項警訊，因為生育能力與年紀呈反比，超過34歲以上婦女的懷孕率與活產率皆呈現明顯下降的趨勢，38歲以上更是跳水式的劇降。

由於，行政院2021年7月1日推出的試管嬰兒擴大補助方案上路至今一個半月，國健署統計至7月底已有7千多對夫婦申請受惠，但仍有少數民眾反應：35歲以下只能植入1顆胚胎，36至44歲者可植2顆胚胎才能獲得補助的規定太過嚴苛，讓有些病人在考慮之後選擇放棄補助。

對此，陳忠義指出，有些婦女的其胚胎看起來很好，但染色體異常率高達7、8成，故建議植入3顆胚胎以提高懷孕的機會，所以建議政府可考慮放寬40歲以上高齡者植入3顆胚胎；但若婦女子宮狀況不好，尤其患有腺肌症或子宮異常者則還是限制植入2顆以下的胚胎。如此，較能貼近政府想補助不孕夫婦的美意，也能在臨床面與政策面之間求取一個更好的平衡點，政府可考慮在下一波補助方案適度放寬胚胎植入數目的規定，嘉惠需要的民眾。