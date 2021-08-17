聯亞新冠肺炎疫苗申請緊急使用授權（EUA）闖關失敗，高市議員李雅靜今（17）日總質詢時提到，當初政府簽訂不平等合約，如今民脂民膏就像打水漂就不見了，國人應要求聯亞退回採購的價金。（柯宗緯攝）

聯亞新冠肺炎疫苗申請緊急使用授權（EUA）闖關失敗，高市議員李雅靜今（17）日總質詢時提到，當初政府簽訂不平等合約，如今民脂民膏就像打水漂就不見了，國人應要求聯亞退回採購的價金。對此，高雄市長陳其邁答詢時表示，不能用一般商品合約採購方式來看，就像當初莫德納疫苗美方也是無條件補助。

李雅靜指出，昨天聯亞EUA沒過，聯亞說「這是國人重大損失」，但中央當初簽訂不平等採購合約，上頭記載「廠商證明其已盡商業上最大努力而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金」，中央簽這種合約，合理嗎？對得起國人嗎？

「民脂民膏就像打水漂就不見了！」李雅靜直說，這是極不平等的採購合約，真的是國人的重大損失，我們國人是不是要提出申訴？要求聯亞退回採購的價金。

陳其邁指出，國際在做疫苗採購的時候，類似這種合約精神是很正常的事情，要去看整體國際在疫苗採購常規的做法到底是怎麼做，不能用一般商品合約採購的訂定方式來看，因為這是屬於一種緊急的採購。

陳其邁進一步說，就像莫德納疫苗美方也是補助，沒有其他任何條件，就是補助研發，所以在疫苗緊急獲得的時候，不管在臨床、一、二、三期政府會來補助，或是不同時間來訂定合約、契約來鼓勵廠商研發跟生產。

針對聯亞EUA沒過，陳其邁今受訪時表示，聯亞沒通過EUA，就不能加入施打選擇，而目前全台疫苗覆蓋率約4成，希望10月達成中央期待6成目標，至於原先規畫上聯亞生產不足的數額，相信政府很努力試圖從商業、外交管道在努力獲得疫苗，他也呼籲市民「有什麼打什麼，輪到你就去打」。