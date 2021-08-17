受到新冠肺炎疫情影響，全國公車運量大幅下跌，為協助業者度過難關，台中市長盧秀燕在疫情爆發後，立即要求交通局推出公車紓困計畫，目前已陸續撥付約4億元紓困金；隨著疫情逐漸趨緩，公車運量也逐步回升，市府再提出振興計畫，依據業者發車績效給予激勵措施；另外並視疫情走向及業者實際營運情形，持續研擬相關補助方案，期望協助公車業者迎向復甦的黎明。

台中市長盧秀燕指出，因新冠肺炎疫情影響，台中公車運量巨幅下跌，5月底公車運量僅剩疫情爆發前1成半，為保障民眾乘車權益，要求交通局協調業者仍提供約8成班次服務。

不過因載客量巨幅流失，導致營運現金流大幅減少，客運業者維持每日出車的油料成本成為沉重負擔，而司機薪資收入也受到波及。為感謝市區客運業者在這艱困時期仍堅守崗位，配合各項防疫政策，台中市政府推出公車紓困計畫，已陸續撥付約4億元紓困金，協助台中各客運從業人員順利度過難關，並維護民眾基本大眾運輸服務需求。

中市公車紓困助業者脫離疫情低谷，持續提供優質服務。(圖／台中市政府提供)

台中市政府表示，除了在疫情期間協調業者維持8成班次外，也同時要求各客運業者加強消毒頻率，每班次出車前皆須針對乘客常接觸的設備，如下車按鈴、扶手、拉環及公車驗票機等進行例行性消毒，每日收班後也需進行地板及座椅等全車大消毒；另台中市公車於疫情期間全面落實公車實聯制，以確保乘客搭車安全。

業者在新增許多防疫工作之時仍堅守崗位，按照核定班次穩定發車，台中市政府也非常感謝各客運業者的配合，過往針對各業者發車誤點率達一定比例以上採取加重罰款，此次規劃給予業者適度彈性，並按照不同業者的發車績效給予激勵措施，以鼓勵持續準點發車。

雖然新冠肺炎疫情嚴重影響市民日常生活，但隨著疫情逐漸趨緩，公車運量目前已逐漸回溫，除了已安排公車駕駛員施打疫苗，保障公車駕駛出勤安全，也透過激勵措施支持業者穩定發車，吸引更多乘客恢復使用公車服務。

目前市府視各路線實際搭乘運量滾動式檢討班次恢復的可能性，未來也將視下半年疫情走向及業者實際營運情形，持續爭取相關補貼額度，希望協助各客運業者儘快從疫情艱困中復甦，提供更優質的大眾運輸服務。

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