【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山森林小火車，除了運送客人，還有多功能！日前因西南氣流豪雨，造成阿里山國家森林遊樂區祝山引水管線多處破裂，阿里山林鐵對高岳車站廁所無水可用，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理（簡稱：林鐵及文資處）恢復水車行駛，讓公廁正常開放，未影響旅客服務，讓林業鐵路的運輸功能更添一筆。

▲水車灌注到對高岳車站水塔，解決缺水問題。圖：林務局-阿里山林業鐵路及文化資產管理處╱提供

4月進入乾旱期間，林鐵及文資處為因應清潔用水需求，著手整修停放在水山線久未載運用水的平甲車，由同仁自行完成2級整修，包含靭管更新、轉向架及靭缸保養，於8月12日展開載水工作，運送4噸水至對高岳車站，順利解決缺水問題。

林鐵及文資處表示，阿里山林鐵開發初期除載運木材外，也陸續協助運送沿線居民的農產及民生用品，甚至是「愛情限時批」，與居民生活關係密切。且於80年間亦因乾旱嚴重缺水，由火車至阿里山青年活動中心附近裝載山泉水，載送至沼平車站供民生使用；近年，更配合警消單位調派台車緊急救援，2020年即有5次至眠月線接駁運送受傷登山客；另於8月9日也調派2輛台車前往二萬平車站，接送7名受困在阿里山青年活動中心旅客至阿里山車站轉搭車輛下山。

百年林鐵已成功轉型為文化觀光鐵道，肩負文化景觀動態保存重任，添增救難救援新任務，更接近民眾、接近生活。阿里山林業鐵路不止有觀光客運，貨運的功能依然健全，再添一筆美談。

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