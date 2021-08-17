中央流行疫情指揮中心16日宣布聯亞疫苗緊急使用授權(EUA)未通過，讓2家國產疫苗開始迥然不同的命運，聯亞生技旗下聯亞藥今(17日)早盤股價腰斬，低點來到82.9元，跌幅高達51%，而16日開放預約的高端股價衝高至372元，漲逾9%，差1元就亮第2根漲停。

聯亞藥因聯亞疫苗EUA未過，加上大股東台塑生醫賣股，開盤以116元開出後一路下殺，先是跌破百元大關，再來跌破90元，早盤驚見82.9元，大跌87.63元，跌幅高達51%；如果以6月24日的300元最高價來看，現在股價只剩當時的不到3成。

另一檔跑在前面的高端16日起開放民眾預約，預約首日系統就出現大塞車，加上向巴拉圭申請緊急使用授權(EUA)等利多加持下，開盤以348元開出後，股價便逐步向上攻堅，10點50分後亮燈漲停，來到373元，大漲33.5元，漲幅9.72%，亮出第2根漲停，如果明日再漲停，將站上400元，有機會挑戰最高價417元。