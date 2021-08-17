去年擔任張榮發慈善基金會董事長的鍾德美，遭台北地方法院裁定在確認董事長委任關係不存在的判決確定前，禁止執行第8屆董事長職務並由吳景明行使，鍾不服提抗告，遭台灣高等法院認定無法證明有難以回復之損害，裁定駁回，鍾再抗告又被最高法院駁回確定。

鍾德美表示，吳向台北地院聲請定暫時狀態處分，今年1月11日北院裁定禁止她在確認董事長委任關係不存在案判決確定前行使張榮發慈善基金會董事長職務，並由吳景明行使，她已對這個裁定提起抗告，也聲請定暫時狀態處分，停止北院的處分。

鍾女指出，基金會經衛福部在去年12月8日發函限期補正會計制度、內部控制及稽核制度、誠信經營規範及補正捐助章程等法遵事項，若未依限補正，將廢止許可，她於今年1月18日、同年月27日召開董事會，只需吳出席即可完成補正事項。

鍾德美說，如果不讓她行使董事會職權，則無法完成該補正事項，而將有難以回復之損害情事，聲請停止原處分之執行。

高院認為，吳景明已依原裁定聲請執行，並在今年1月29日召開董事會，通過會計制度、內部控制及稽核制度等部分法遵事項，且經衛福部准予報備，沒有難以回復的損害情況，且無停止原裁定執行之必要，駁回鍾的聲請，她提再抗告，遭最高法院駁回。