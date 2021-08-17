新北市41歲李姓男子有多項性侵前科，假釋後不知悔改，拿父母的錢成立假網拍公司，小模姊妹芬芬（化名）和芳芳（化名）應徵拍廣告卻遭迷姦，李嫌交保卻落跑，宜蘭警方去年3月前往新北圍捕，李男趁隙逃逸，逃亡期間又強暴鄰居一對母女，一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高院二審今（17日）判決出爐，維持無期徒刑。可上訴。

李姓男子曾以多個假名為非作歹，2004年拿著父母的資金成立空頭公司，假稱招聘員工，卻將安眠藥摻入紅酒、啤酒和減肥茶等飲料，先後迷暈4名女子猥褻性侵得逞，受害人年齡最小僅18歲，李被判處11年有期徒刑後，2013年初假釋出獄。

回歸社會後，李男將自己打造成「科技新貴」和「青年創業家」，成立假網拍公司，用拍廣告名義接觸小模和網紅，前年7月邀請模特兒姊妹芬芬（化名）和芳芳（化名）到宜蘭拍攝廣告，卻用摻入安眠藥的飲料迷昏她們，趁機性侵得逞，遭被害人提出告訴，檢警屢傳不到，去年2月對他發布通緝。

宜蘭警方接獲報案，逮捕李男並移送地檢署偵辦，他裝出深具悔意、態度良好的假象，交保後便落跑拒絕應訊，今年2月底遭地檢署發布通緝，宜蘭警分局前往他位於新北市的住家抓人，李卻在圍捕時逃逸。

事後李男自知法網難逃，竟持槍性侵鄰居母女，用繩索把女主人和未成年女兒五花大綁，男主人返家後立刻遭李痛毆，也隨即被捆縛控制行動，李男則如皇帝般在鄰居住處閒晃，還在男主人面前輪流侵犯母女，在屋內逗留一整天才離開。

李男逃離鄰居家中後，覺得一切都是模特兒姐妹花惹的禍，打算報復，竟假冒他人身分，約出其中一人，騙到摩鐵中性侵、凌虐，直到被害人願意撤告，才放對方離去。警方在去年3月間，成功在新北市板橋區某養生會館逮捕李男，檢方聲押獲准至今。

全案經提起公訴後，一審將李男重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴二審，高等法院17日宣判，高院認定李男惡性重大，還是維持無期徒刑。可上訴。

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