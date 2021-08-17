西門子董事以及智慧基礎設施(SI)部門主管Matthias Rebellius表示，西門子正在考慮收購建築設施管理軟體以及電動車(EV)充電軟體公司，以加速其智慧基礎設施部門的增長。

Rebellius表示，隨著辦公室和公寓變得更加互聯，以及駕駛者轉向電動車，該德國公司希望擴大產品範圍，並比競爭對手提早起步。

Rebellius在接受路透訪問時表示，隨著管理、營運和維護建築所需更高的整合度，智慧建築軟體變得越來越重要。西門子已經擁有龐大的軟體基礎和開發者，希望再對相關新創公司進行收購，擴大公司軟體規模。

另外電動化移動肯定匯市西門子另一個熱門領域，Rebellius表示，電動車產業年增長率約在30%。西門子在今年也為移動業務的發展，花費5.5億歐元進行相關軟體購買，並斥資7億美元買下電動化零組件供應商Supplyframe。

西門子SI部門總部位在瑞士Zug市，全球擁有7萬名員工，2020年銷售金額達143億歐元，佔母公司西門子總銷售金額的四分之一。

軟體的利潤率，明顯高SI部門在火災和煙霧探測器、感測器和保險絲盒在內的產品業務。