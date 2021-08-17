80歲吳姓阿嬤，原本住在南部，最近被女兒接來台中住，未料出門後就迷路在大里區景庄街頭，幸經民眾發現報謷，霧峰分局成功派出所警員立即趕往現場，發現老婦身上無任何證件，與警方對談過程中斷斷續續，有時又答非所問，亦說不出任何信息或資訊，警方只好先安撫婦人情緒並將其帶返派出所查證資料。

吳姓老婦人在派出所時不停地以台語對警方說「我叫吳OO」、「我80歲」等，但細問卻又說不出任何訊息。警方運用M-Police人臉辨識，終於查出吳姓老婦人正確身分，並與家屬聯繫後確認老婦人相關身分等訊息，並通知家屬到派出所將老婦人接返家。在等待家屬前來的過程中，老婦人每幾分鐘就以台語問警察「這裡是哪裡？我怎麼在這裡？」警方笑笑的投以耐心地回覆老婦人，要她別緊張，這裡是派出所很安全的。

陳姓女兒接到警方通知後，立即趕到派出所，見其母親在所，焦急的心瞬間放下，並稱母親患有失智症，平時住在南部，最近來台中由其照顧，結果母親不知為何清晨自己擅自跑出去，所幸有警察協助，才免於一場悲劇發生。吳姓婦人及其女兒不停地向警方表示感謝，警方告知若家中有失智老人可做相關識別工具或物品，讓失智老人隨人攜帶，以預防走失時找不到回家的路。

霧峰分局長陳家銘呼籲民眾，如家中長者患有失智症、癡呆症等疾病，或曾有走失情事者，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。