宏碁(2353)今早跌深反彈，歷經8月連續8根黑K的急跌後，宏碁股價幾乎吐回全年漲幅。早盤宏碁出量站回5日線。宏碁董事長暨執行長陳俊聖，7月再度加碼買進自家股票250張，總計今年以來陳俊聖已四度買進自家股票，張數達1,000張。

造成宏碁自6月開始走跌，市場對Chromebook下半年需求減緩的雜音是關鍵因素。為展現對自己公司營運的信心，陳俊聖並沒有啟動公司庫藏股機制護盤，而是透過旗下木實投資加碼宏碁股票。

7月木實投資加碼宏碁250張股票，今年以來，3月、5月時陳俊聖透過旗下木真、木實投資買進100張、500張，6月也再透過木實投資加碼150張持股，再加上7月份的加碼，累計今年以來就增加1000張宏碁持股。

宏碁轉投資的子公司，上半年營運也都交出不錯成績，智聯服務（6751）、建碁（3046）及安碁資訊（6690）上半年的稅後每股盈餘分別為1.29元，0.29元及2.24元。

宏碁上半年毛利率及營益率分別為11.83％與4.48％，稅後淨利則年增221.8％達56.4億元，創2011年來同期新高，EPS為新台幣1.88元。