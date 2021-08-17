54歲港星陳小春因在《古惑仔》飾演山雞一角走紅，2017年帶著兒子Jasper上陸綜《爸爸去哪兒》再創事業高峰，身價翻漲5倍，近日他參加《披荊斬棘的哥哥》，和謝天華、林曉峰合唱《古惑仔》主題曲「友情歲月」，勾起影迷滿滿回憶，不過其實他出身貧困，後來進了演藝圈，秉持「勤能補拙」理念，成功在藝界發光發熱。

陳小春出身農村，因為家裡經濟貧困，全家常三餐不繼，他小時候要幫忙做農活，還要照顧弟妹，而父母怕他偷溜去玩，還拿鐵鍊把他綁在家裡，某次他出門拾荒時，看到路邊一張告示，有對夫妻想用3000人民幣（約1萬台幣）買一個健康男孩當小孩，因此他向父母提議這件事，雖然當下遭到痛打，但父母考慮幾天後，就決定把弟弟賣掉。

陳小春因《古惑仔》系列電影爆紅。(圖／本報系資料照)

陳小春長大後曾試圖找弟弟，卻再也找不到，爸爸也勸他別再找了，畢竟人家把他養大了，這樣做無疑是傷害2個家庭，而陳小春每次回憶起這件事，都相當後悔，也成為他人生中最大的遺憾。

而陳小春曾到工地打零工、去大排檔端茶、髮廊當學徒等工作，偶然機會他得知香港無線電視台（TVB）招舞蹈藝員，他立刻報名，順利進了TVB，雖然沒有舞蹈基礎，但他不斷練習，最後以優秀藝員身分成為「豹小子」組合成員，並替梅艷芳、譚詠麟、陳百強等大牌歌手伴舞。

陳小春和應采兒育有兩子，一家四口幸福和樂。(圖／翻攝自應采兒微博)

之後他受到許願的注意，並開始讓他演戲，在《古惑仔》電影系列飾演山雞一角，成功讓他爆紅，之後也嘗試不同類型的角色，在電視劇《鹿鼎記》中飾演韋小寶深受好評，2010年和應采兒結婚，兩人育有兩子Jasper和Hoho，2017年他帶著Jasper上陸綜《爸爸去哪兒》，不僅兒子可愛模樣圈粉無數，他更父憑子貴，人氣再度竄升，工作邀約不斷，商演價碼也暴漲5倍，據悉身價上億。