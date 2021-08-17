夏日炎炎，像台灣這樣又熱又潮濕的地方是蚊子的最愛，也是登革熱最盛行的季節。市議員陳情龍今天質詢說，為預防登革熱發生，台中市政府環保局每年都會安排各行政區的公共環境進行登革熱防治噴藥作業。近年來噴藥作業後，不僅滅蚊效果變差，反而引起蟑螂四處亂竄，造成市民相當大的困擾。

陳清龍指出，目前環保局所配贈給里長與市民使用之滅鼠藥，老鼠也不吃了；形成「老鼠不吃藥、蟑螂不怕毒、蚊子殺不死」的窘況。每年用大量人力、大筆預算進行消毒、滅鼠，成效卻逐年遞減，環保局應研究如何有效防治，而不是每年重複進行無效作業。

環保局長陳宏益強調，環境整潔還是需要市民的配合，而日後消毒作業的用藥會再做調整。

除蚊蟲鼠害，住宅火災也是市民關心的議題。住家安裝住宅用火災警報器，利用其偵測煙或熱時產生的警報聲，於失火初期提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾，及早發現並逃生。根據美國及日本的統計資料，住宅裝有住警器者比未安裝者，死亡率減少約40-50％。

陳清龍要求，住警器應擴大免費普裝，不只要服務弱勢市民，還要擴及全民，尤其是消防通道狹小的老舊社區應列為最優先，消防局應向市府申請預算以嘉惠全市市民，提高市民的住家消防安全。

消防局長曾進財表示，目前對低收入戶及身心障礙等弱勢民眾就會贈送一個住警器，住警器確實可以大幅降低火災死亡率，會積極向市府爭取預算，以擴大全面設置，保障市民安全。

「莫忘世上苦人多」，自疫情爆發以來，市民生活不容易。陳清龍議員建請警察局，「小違規、多勸導、少開單」。知道警察執法的辛苦，但檢舉達人超乎常規連續檢舉的行為，已造成被檢舉民眾困擾，請警察局研議處理準則，以期在執法與勸導之間，能夠有所依循。