東華大學懷客橋附近，昨發現外來種「埃及聖䴉」現身。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

被稱為「巫婆鳥」的「埃及聖䴉」，威脅台灣鳥類生存環境，花蓮日前首度在壽豐鄉東華大學附近發現3隻蹤跡，花蓮林管處動員部落獵人布網搜尋，試圖嘗試射殺，但因天色昏暗且距離太遠未成功。林管處公布座標位置，呼籲民眾發現回報，遏止外來種的蔓延、侵蝕，以保護台灣本土鳥類。

花蓮林區管理處16日下午接獲民眾通報，在壽豐鄉鄰近東華大學懷客橋附近發現外來種「埃及聖䴉」蹤跡，即刻啟動通報系統，林管處同時邀請銅門部落獵人共組專案移除隊到現場處理，同步請森林警察隊保七總隊及花蓮縣警察局派員現場戒備，以防民眾誤入移除場域。

移除隊到達現場前，埃及聖飛已飛離原發現點位，林管處旋動員20人布網搜尋，晚間6時在附近一處大群鷺科夜棲地裡，發現埃及聖䴉躲藏其中，移除隊雖嘗試開槍移除，但因距離太遠未擊中，且因天色已晚，為顧及相關人員安全，先行撤隊。

外來種埃及聖䴉，黑色嘴巴像尖尖大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」，原產於非洲及中東，36年從6隻暴增到8千隻，擴散西部沿海，近年逼近內陸低海拔山區，無天敵，是非常強勢的外來種，威脅本土物種生存空間。

研究指出，埃及聖䴉和本土原生鷺科鳥類的棲地及食性重疊，已開始競爭、排擠鷺科鳥類生存，也對被其取食的物種造成危害；大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，破壞植被覆蓋，影響本土植物生長。唯有長期、持續地移除其蛋、雛鳥及成鳥，才可能壓制數量已相當龐大的埃及聖䴉。

林管處表示，16日發現地點為懷客橋座標 305457 2642407；夜棲點座標 303482 2641076，呼籲民眾若發現埃及聖䴉，請立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，或向林管處通報(03-8325141轉275朱技士)，如有照片也請協助寄到[email protected]信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。