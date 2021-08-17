謝賢過去常對「無緣的媳婦」張柏芝隔空送暖，兒子謝霆鋒雖早在2012年就與張柏芝離婚，2017年謝賢受訪，曾坦言「成天和別人講我好喜歡她（張柏芝）」，也讚張柏芝將兩個孫子教育照顧得很好。昨(16日)謝賢與前妻狄波拉出席活動，被問最近是否有探望孫子？謝賢卻語出驚人說不太記得了，「見過一、兩次，怕他們忘記我是誰」。

謝霆鋒和張柏芝過去曾有6年婚姻，離婚後兩個兒子Lucas和Quintus都交由張柏芝照顧，3年前謝賢受訪，對張柏芝讚譽有加，「總之柏芝是我一個好親的人，她把兩個小孩教得很好，有時我看到她，我都還流眼淚」，外傳張柏芝不讓謝賢和狄波拉探望孫子，謝賢當時反駁：「有時兩周，有時一周見一次，她（張柏芝）不會不讓兩個小孩去霆鋒那，我都是去霆鋒那邊看孫子的，總之兩個孫子去霆鋒那，司機都會跟我講」。

2014年謝霆鋒與王菲世紀復合，謝賢被問到此事說「就恭喜他」，畢竟是兒子私事，他也不方便過問，打趣嘲：「就像我去找個女朋友，也不會去問他正不正吧」，至於媒體一度報導謝賢喜歡張柏芝勝過王菲，謝賢後來澄清是被斷章取義，強調自己也喜歡王菲，「我的兒子現在這麼開心，性格又開朗，一定是有原因的」。

據《香港01》報導，謝賢和狄波拉昨雙雙出席謝霆鋒電影《怒火》首映，謝霆鋒則因工作沒現身，謝賢坦言許久沒見到兒子，很想念他，但謝霆鋒目前不在香港，又問他最近是否有去探望孫子？謝賢回應不記得什麼時候去的，只見過一、兩次，擔心孫子們已經忘記他是誰了。