侯怡君與蕭大陸在5月公開婚訊後，就接連爆出小三風波，以及蕭大陸舊愛張金鳳上節目，爆料20年前與蕭大陸、侯怡君的感情糾葛，讓三人成為話題人物，風波鬧得沸沸揚揚，不過侯怡君近日則甩開各種紛擾，在臉書分享生活大小事，她昨（16日）更大方透露自己只穿內衣就運動，並曬自拍解放美肌、香汗狂滴。

侯怡君昨在臉書曬自拍，並直呼：「為了少洗一件衣服，只穿內衣運動然後直接洗澡，反正沒人看見，你們會這樣嗎？」只見侯怡君以上半身入鏡，香肩和白嫩美肌全都露，運動完的侯怡君鎖骨和額頭全是汗，她臉頰紅潤，氣色相當不錯。

侯怡君發文吸引網直呼：「沒圖沒真相」、「鏡頭拉下來」，還釣出侯怡君回應：「怕你難過」。侯怡君在網上大展親民，而日前適逢七夕情人節，也是蕭大陸與侯怡君結婚後的首個七夕，侯怡君則應景曬出與蕭大陸同框照放閃，只見侯怡君對著鏡頭露燦笑自拍，手指著以側身入鏡的蕭大陸，侯怡君高調發文：「有情人快樂去 沒情人去快樂」，放閃照也被外界解讀是在宣示主權。

其實侯怡君自爆發小三風波，她一手捍衛婚姻，事後在臉書曬夫妻合照，並表示自己冷靜了「這一頁我翻過去了！我依然是堅強的侯鐵妞，我們倆將繼續過著夫唱婦隨的幸福人生，讓自己快樂才對得起自己」，至於與張金鳳的感情糾葛，侯怡君則在直播中表示，之後很多事情會非常清楚，侯怡君也暗示說，目前就是靜待結果，強調不說話不代表默認。