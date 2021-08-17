塔利班奪回阿富汗，據傳清算行動已經開始，包括處決投降的阿富汗政府軍人、逮捕官員、挨家挨戶找尋目標等，年僅27歲、阿富汗全國首位女市長嘉法里（Zarifa Ghafari）絕望表示：「我坐著等他們來殺我。」

嘉法里（Zarifa Ghafari）是阿富汗首位女市長，也是最年輕的市長。

據傳塔利班逐步收復阿富汗失土之際，已經開始進行清算行動，美國廣播公司新聞網（ABC News）日前報導，雖然塔利班否認處決阿富汗政府軍，不過美國駐喀布爾大使館12日發布聲明，指出還有其他報導指塔利班處決了已經投降的政府軍，另外在不同地點分別拘留了好幾名政府官員，包括文職人員、國防官員等。

另外據英國《太陽報》（The Sun）報導，自由歐洲電台（Radio Free Europe）阿富汗資深記者卡茲米（Sayed Mustafa Kazemi）16日晚間發布推文指出，塔利班已經開始挨家挨戶搜尋政府官員、前警察、安全部隊人員、以及曾經幫外國NGO工作的阿富汗人下落，過去一個小時，至少3名記者的住處已經被搜過，「許多喀布爾人已經開始倒數人生的最後幾小時，沒人知道接下來會發生什麼事，請為我們祈禱。」

Taliban started door to door search looking for govt officials former police & security forces members & those who worked for foreign countries NGOs or infrastructures in Afghanistan.



At least 3 journalists' houses were searched in the last hour.



Kabul is now becoming deadly.. — Mustafa 47 (@CombatJourno) August 16 2021

另據英國媒體《The i》報導，現年27歲的阿富汗首位女市長嘉法里15日接受專訪時絕望表示，「我坐著等他們來殺我。」

嘉法里於2018年成為阿富汗丹華達克（Maidan Wardak）省省會梅丹夏（Maidan Shar）市長，她不僅是阿富汗首位女市長，也是最年輕的市長。

不像阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已經逃亡海外，嘉法里在喀布爾的家中接受專訪表示哪裡也不去，「我坐在這裡等他們來，沒有人能幫我或我的家人，我就只是坐在這裡和他們、和我的丈夫在一起，他們會來殺我和像我這樣的人，我不能離開我的家人，反正我還能去哪裡？」

說完這段話後，嘉法里說她不能再多說了。

據美國財經內幕（Business Insider）報導，嘉法里曾多次收到死亡威脅，並且在幾起暗殺行動中倖存，2020年11月，她的父親阿布杜勒．加法里（Abdul Wasi Ghafari）在喀布爾遭暗殺身亡，阿布杜勒．加法里在政府軍擔任上校，嘉法里將父親的死歸咎於塔利班。