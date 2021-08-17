塔利班奪回阿富汗，據傳清算行動已經開始，包括處決投降的阿富汗政府軍人、逮捕官員、挨家挨戶找尋目標等，年僅27歲、阿富汗全國首位女市長嘉法里（Zarifa Ghafari）絕望表示：「我坐著等他們來殺我。」

嘉法里（Zarifa Ghafari）是阿富汗首位女市長，也是最年輕的市長。

據傳塔利班逐步收復阿富汗失土之際，已經開始進行清算行動，美國廣播公司新聞網（ABC News）日前報導，雖然塔利班否認處決阿富汗政府軍，不過美國駐喀布爾大使館12日發布聲明，指出還有其他報導指塔利班處決了已經投降的政府軍，另外在不同地點分別拘留了好幾名政府官員，包括文職人員、國防官員等。

另外據英國《太陽報》（The Sun）報導，自由歐洲電台（Radio Free Europe）阿富汗資深記者卡茲米（Sayed Mustafa Kazemi）16日晚間發布推文指出，塔利班已經開始挨家挨戶搜尋政府官員、前警察、安全部隊人員、以及曾經幫外國NGO工作的阿富汗人下落，過去一個小時，至少3名記者的住處已經被搜過，「許多喀布爾人已經開始倒數人生的最後幾小時，沒人知道接下來會發生什麼事，請為我們祈禱。」

另據英國媒體《The i》報導，現年27歲的阿富汗首位女市長嘉法里15日接受專訪時絕望表示，「我坐著等他們來殺我。」

嘉法里於2018年成為阿富汗丹華達克（Maidan Wardak）省省會梅丹夏（Maidan Shar）市長，她不僅是阿富汗首位女市長，也是最年輕的市長。

不像阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）已經逃亡海外，嘉法里在喀布爾的家中接受專訪表示哪裡也不去，「我坐在這裡等他們來，沒有人能幫我或我的家人，我就只是坐在這裡和他們、和我的丈夫在一起，他們會來殺我和像我這樣的人，我不能離開我的家人，反正我還能去哪裡？」

說完這段話後，嘉法里說她不能再多說了。

據美國財經內幕（Business Insider）報導，嘉法里曾多次收到死亡威脅，並且在幾起暗殺行動中倖存，2020年11月，她的父親阿布杜勒．加法里（Abdul Wasi Ghafari）在喀布爾遭暗殺身亡，阿布杜勒．加法里在政府軍擔任上校，嘉法里將父親的死歸咎於塔利班。

文章來源：Taliban fighters executing surrendering troops which could amount to war crimes U.S. officials say
文章來源：APOCALYPSE NOW Taliban reign of terror begins as fighters go door to door in Kabul with ‘kill list’ as women face torture & execution
文章來源：Afghanistan’s first female mayor: ‘I’m waiting for Taliban to come for people like me and kill me’
文章來源：A 27-year-old female mayor in Afghanistan says the Taliban 'will come for people like me and kill me'

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