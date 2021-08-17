台中市府搶修文心南路路段坑洞，今早完成瀝青混凝土AC鋪設。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市文心南路路段昨日下午再度出現坑洞，市府建設局表示，坍塌路段為下水道工作井工程範圍，已著手追查原因，盡速解決改善，水利局昨晚8點45分完成，並施作交維設施，完成初步搶修，今日早上7：30已完成瀝青混凝土AC鋪設。

昨日下午市府接獲通知隨即調派廠商前往探查原因及進行搶修，現場坑洞寬約1.5m長約1.9m深約1m，下陷點位於文心南路原路基，非污水工作井開挖施工回填範圍。

市府緊急切割開挖作業，澆置CLSM，於昨晚8點45分完成，並施作交維設施，完成初步搶修，並於今日早上7：30已完成AC鋪設。

建設局表示，8月11日文心南路路段發生坑洞事件後，建設局除漏夜修補完成，也針對全路段進行透地雷達檢測，全面檢視道路安全。

昨日下午主動發現同路段有部分區域仍有疑慮，隨即派員前往文心南路與福德街口所在的污水管線工作井進行道路改善作業，人員抵達現場果然發現該路段再度出現塌陷情形，現場已立即架設交維設施並派員警戒，維護民眾車行安全。