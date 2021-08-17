南島語族是世界分布最廣的語言家族，北起台灣、南抵紐西蘭，西至馬達加斯加島、東達復活節島，有約1200多種語言、4億5000多萬人，而據國際研究指出，台灣可能是南島語族最早的起源，原民會今天舉辦「南島起源」新書發表，結合不同研究觀點，探究台灣是南島語族起源。

夏威夷大學語言學系教授白樂思今天透過影片表示，南島語族以地理分布來說是地球上最大語系，而在台灣只有極少數量的語言，但語言多樣性卻非常大，擁有最高基因多樣性、語言親屬關係程度存在最廣泛多樣性之處，很可能就是語言的起源。

澳洲考古學家貝爾伍德也透過影片指出，在東南亞及太平洋群島有超過3億人使用南島語言，他們在單字和建構語言方面有許多共通點，語言學家一致認為，台灣是可以追溯南島語言的最古老地點。

中研院院士李壬癸說，南島語族人口僅有4億5000多萬人，但面積大約占全世2／3面積，在4000至5000年前慿著星座、海洋等擴散至這麼大的區域，而據語言學、考古學及基因學等證據，指出台灣是南島民族的原鄉。

中研院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳則說，在台灣隨處可見的「構樹」是製作樹皮衣的重要原料，多個太平洋島國皆發現從台灣帶出去的構樹，構樹又無法透過如水力等方式傳送，推測是發源至台灣的南島語族帶出去最有可信度。

原民會主委夷將‧拔路兒說，在南島起源的議題上，台灣都居於相當重要的位置，在台灣僅佔總人口似2.4％的原住民族，則是各界研究南島起源的重中之重，原民會今天發表「南島起源」，集結不同研究觀點探究南島起源的重要著作，也納入各國語言復振的經驗與故事；期待透過此書讓國人認識台灣在南島世界的獨特性、也讓世界認識南島語在人類歷史上偉大的遷徒歷程。