今年產業在缺產能加上疫情持續下，上下半年淡旺季效應減緩，也使得根據聯發科(2454)所釋出的第三季財測和全球營收成長預估來看，第四季恐有旺季不旺跡象，但長線聯發科在手機、非手機產品上，長線成長動能無虞，聯發科今開低震盪，股價摔下900元大關，盤中跌幅逼近1%，股價最低觸891元，啟動5日線攻防。

聯發科預計第三季營收為1257億~1319億元，與第二季相比，持平到成長5%，與去年同期相比，成長29%到36%，營業毛利率預估為46%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為24%±2%。針對全年營收，也自先前的40%的成長上調至成長45%以上，年度毛利率將能達到目標範圍44%-46%的上緣，但以此估算，聯發科第四季營收將面臨營收季減14~23%的潛在風險。

今年產業全數面臨產能緊張的考驗，加上疫情一波未平一波又起，也因此，普遍造成以往淡旺季效應在今年相對不明顯。

儘管市場對於大陸5G智慧型手機需求疑慮加深，但聯發科透過具競爭力的產品與供應鏈支援，持續看好未來其將擴大市佔率。聯發科將以台積電4奈米製程的天璣2000力拚擴大明年在5G旗艦機種人民幣4000元以上，另外，聯發科也持續看好全球5G智慧型手機出貨將超過5億支的。

除手機業務業績亮眼外，聯發科的物聯網、運算與特殊應用IC(ASIC)業務在第二季營收亦顯著年增59%，整體營收佔比達22%，動能主要來自於WiFi 6產品升級、大尺寸平板電腦、真無線耳機(TWS)與藍牙平台。電源管理IC(PMIC)第二季營收亦年增43%，貢獻整體營收的7%，目前觀察到需求全面走強，主要為5G智慧型手機與工業、汽車等各式應用。