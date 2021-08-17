美軍撤軍阿富汗，阿富汗政權落入塔利班手中，美國總統拜登說阿富汗軍不肯戰，不該美軍送命。《紐約時報》引述專家指出，不能指望美國的想法將更為強烈，尤其台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等的感受會特別強烈。前總統馬英九今表示，阿富汗不能跟台灣相比，國外的援助當然歡迎，但我們自己也要有力量。

拜登說過去一周的事態發展強化了現在結束美國對阿富汗的軍事介入是正確的決定。美軍不能、也不應該在一場阿富汗軍隊不願意為自己而戰的戰爭中，戰鬥或死去。塔利班掌權後，大批阿富汗人民試圖用各種方式逃離阿富汗。

馬英九今天出席「飛虎：陳納德將軍與美籍志願大隊新書發表會」時，媒體問馬，有沒有可能發生「今日阿富汗，明日台灣」的狀況，美國會不會在重要時刻拋棄台灣？馬回應，阿富汗不能跟台灣相比，國外的援助當然歡迎，但我們自己也要有力量。

左起：國民黨立委陳以信、前總統馬英九、軍事文物收藏家彭斯民。（周毓翔攝）

萬能科技大學助理教授、著名軍事文物收藏家彭斯民今天於立法院舉行「飛虎：陳納德將軍與美籍志願大隊新書發表會」，並展示飛虎隊相關收藏，也邀請「飛虎迷」馬英九出席。

國民黨立委陳以信表示，飛虎隊的到來改變了中華民國，尤其是中華民國空軍的命運。前前後後共有319名來自美國陸軍、海軍以及陸戰隊航空隊的空地勤人員，在羅斯福總統的默許下離開了他們服役的崗位，來到遙遠的亞洲為中華民國空軍效力。

陳以信指出，飛虎隊雖然在民國31年7月4日走入歷史，可是他們給中華民國空軍留下來的遺產卻延續至今。當年被編入中美空軍混合團的第1轟炸機大隊、第3戰鬥機大隊與第5戰鬥機大隊，如今仍以第1戰術戰鬥機聯隊、第3戰術戰鬥機聯隊與第5戰術混合聯隊的名義，持續存在於我中華民國空軍的編制之中，捍衛台海的安全。可見陳納德與飛虎隊的歷史，是我國與美國開展軍事合作的開端，持續了80年都沒有斷掉過。