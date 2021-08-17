教育部國教署為協助國中端強化生活科技教室擴充設備及新增專業師資，預計110年度生活科技教室擴充設備將核定169間，使各校皆能打造符合課程需求的教學品質及生活科技教室，讓學生透過手作課程內容，強化生活科技教育的學習成效。

教育部國教署表示，109年全國共計建置514間生活科技教室（基本設備302間、擴充設備212間），110年度預計擴充設備將核定169間。

因生活科技課程多在生活科技專科教室進行教學，並考量學生安全原則下採購安全性設備，例如：手工具、電動機具、桌上型機具或其他新興機具設備等，以利學生設計及創作。

同時，教育部師資培育及藝術教育司也持續開設生活科技增能課程，鼓勵具生活科技領域教師資格的教師進修，除提供更豐富課程內容外，也能讓老師與學生一起藉由課程內容從做中學。

教育部國教署說，12年國教課綱科技領域，將會持續不斷充實各校生活科技教室設備及教師專業增能的培力，引導學生以生活中的需求為動機，培養科技設計與創作能力，進而促進學生創新設計、批判思考、解決問題、邏輯與運算思維等能力。