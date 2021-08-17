民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如召開「被蔡總統遺忘的世代：青年四不一沒有，從年輕窮到老？」記者會。（張薷攝）

新冠肺炎疫情趨緩，年輕族群仍等不到疫苗，還是紓困政策的漏網之魚。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今痛批，蔡政府的青年政策跳票，政策挖東牆補西牆，如今是「4不1沒有」，沒錢沒房還淪疫苗和紓困「孤兒」，呼籲政府正視青年困境。

邱臣遠指出，過去國民黨、民進黨總統候選人在競選時都會提出青年政策，但在執政後青年政策挖東牆補西牆，以2016年至2021年教育部青年發展署預算編列情形為例，從4億元預算增長到5.1億元，6年來每一位青年平均分配到的預算資源增加不到30元。

邱臣遠直言，蔡英文總統提出的四大青年政策跳票，如今「四不一沒有」成為目前青年最真實的寫照，包括賺不到錢、存不了錢、買不起房、打不到疫苗，青年根本沒有未來。

邱臣遠表示，根據主計處的資料，今年六月青年失業率皆創下近10年來新高，如今蔡政府的「就業挺你」形同跳票，年青人失業不但賺不到錢，大學一畢業就背近32萬學貸，存不了錢，現在更面臨打不到疫苗的窘境，「沒有未來」。

蔡壁如表示，最近常有年輕朋友抱怨，疫苗打不到、紓困領不到、六月剛繳完稅，感覺好像是社會的邊緣人，身為社會的中間砥柱，卻一直被接種第二類「中央及地方政府防疫人員」插隊，連第一劑疫苗的基本保護都得不到。

此外，邱臣遠痛批，立法院已變成民進黨的立法局，五倍券政策的先斬後奏顯示了民進黨政府對民意欠缺重視。蔡壁如也認為，蔡政府應儘速讓青年打得到疫苗，在五倍券政策上也應直接改發現金。