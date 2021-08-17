陳仙梅2014年嫁給攝影師老公，婚後育有兩個兒子Ryder和Mason，一度為了照顧家庭淡出演藝圈多年，如今在臉書透露小兒子進學校念書後，大兒子竟無聊到不知道要幹嘛，貼文一出讓不少2寶媽共鳴留言。

陳仙梅在臉書曬出老公用拖車把小孩拉去上學的背影照，接著表示：「終於一隻進學校了～還剩一隻要等9月，一早起來三催四請，最後出門還用拖車……乾脆拿去倒吧」，言語中透露著些許無奈，接著提及小兒子出門念書後，大兒子竟無聊到不知道幹嘛，讓她有感而發表示：「平時吵架打架到～覺得多生一個是錯誤？此時又覺得看吧～還好我有多生一個給你們彼此陪伴」。

陳仙梅一席話讓許多媽媽級粉絲直呼有感，紛紛留言：「我家也是二個男的，每天在一起也會吵架，然後過不久又玩在一起」、「兄弟感情越大越好啊，手足之情很深的」、「我都跟2姐弟説要感謝對方讓妳們倆有吵架的機會」、「我也是生兩個男生～所以你的那種想法我也常常出現在腦海裡」，更有人表示：「賴皮成這樣，小孩子雖然已經上學一周，還是每天跟我說媽媽我要請假」。

陳仙梅日前在臉書發文，坦言過得不太平安，不但自己出了小車禍，老公還因急性膽囊發炎開刀，讓她半夜頂著大雨把小孩送到娘家後，又趕回醫院處理事情，好不容易返回住處，卻獨自面對空空的家，讓她坦言整個潰堤大哭到入睡。