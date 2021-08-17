台灣的便利超商密度非常高，還包辦多樣化服務，讓許多外國人來到台灣後，也能體驗到這特別的文化。一名挪威男子表示，每次去台灣的7-11時，店員為何不分早晚都要問候「Good Morning」，他糾結半年後才發現真相，直呼「太丟臉了」。

一名在台灣定居的挪威男子在社群平台「抖音」貼出影片表示，他早上10點去7-11時店員熱情招呼「Good Morning」，早上11點去7-11時店員依舊熱情說「Good Morning」，但奇怪的是連晚上9點光顧，店員還是說「Good Morning」，讓他非常的疑惑。

挪威男子表示，這個問題困擾了他半年之久，直到有一天才發現台灣7-11店員根本沒有講Good Morning，而是說「歡迎光臨」，一切都是他聽錯，讓他覺得太尷尬，忍不住直呼「太丟臉了！」

影片一出，網友紛紛回應，「好好笑，很多外國人真的以為是Good Morning」、「因為店員前面兩個字念很快，最後一個臨都會拉長音，才會有Good Morning的錯覺」、「不會丟臉啦，很可愛哈哈，歡迎光臨台灣」、「是我英文太爛嗎？我聽不出來這兩句有哪裡很像」、「原來這句話很像外國的Good Morning」。