美女網友代投資美股 癡情男險被詐騙50萬元

吳姓男子今年4月透過臉書認識一名女網友，雙方進一步交換line聯絡方式聯繫，4個月來雙方均透過line聊天，女子進一步佯稱可以代為操作美股並保證獲利，吳男不疑有他本月12日前往銀行要匯款約50萬元，所幸行員與警方聯手及時攔阻詐騙。

吳男今年4月在臉書上認識該名女網友，雙方互換Line後，對方表示可以帶他投資賺錢，佯稱可以代為操作美股保證獲利，便要求他將錢匯款至她指定的香港中國銀行的帳戶。

吳男對女網友的話不疑有他，於本月12日中午前往板橋區國泰世華銀行板東分行進行臨櫃匯款。

銀行陳姓行員幫吳男操作匯款時，進行關懷提問，聽到吳男要匯給朋友作為投資使用，陳姓行員直覺吳男遭到詐騙，除了馬上通報主管，並立即請轄區埔墘派出所員警到場協助。

警員黃昱文、黃崇恩到場後也加入勸阻的行列，並跟吳男說這樣的投資往往是有去無回，社會新聞上的詐騙案例比比皆是，吳男才願意相信自己遭到詐騙，當他再回頭試著聯繫女網友時，發現帳號跟聊天內容都被刪除了，好在有行員及員警的勸阻，錢財才沒有被騙走。

海山警分局長李忠萍呼籲，民眾勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙；另165官方網站及165全民防騙臉書粉絲專頁，定期公布最新假投資詐騙網站供民眾點閱，近期也提供金管會及投信投顧公會網站「SITCA」連結讓民眾查詢，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求證。