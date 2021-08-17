還記得東京奧運會上男子高球延長賽潘政琮經過4洞延長賽驚險奪得銅牌的精彩畫面嗎？而當時潘政琮就是從美籍日裔名將森川柯林手中搶下獎牌的，如今PGA美巡賽季結束，森川柯林以聯邦快遞盃2171積分摘下冠軍，並且獲得200萬美元獎金。
森川表示，「能夠在如此競爭激烈的PGA美巡賽中拿下第一名，證明了整個賽季的努力與付出獲得最好回報，同時也實現了我季前的諾言。」
現年24歲的森川，本季摘下兩場冠軍，8次進入前10名，先在2月底贏得工作日錦標賽冠軍，7月18日高捧英國公開賽獎盃，但卻在東京奧運會上與潘政琮鏖戰4個延長賽敗下陣來，與銅牌擦身而過。
美國選手史畢斯以2139積分排名第二，獲得150萬美元獎金。史畢斯這個賽季拿下德州公開賽冠軍，9次進入前10，最令人津津樂道的是，7月英國公開賽第四回合與森川爭奪冠軍，可惜最終以2桿之差飲恨屈居第二，若冠軍獎盃換人的話，聯邦快遞盃王者恐怕就要變成史畢斯了。
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