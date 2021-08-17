民眾黨立委高虹安。（報系資料照）

距離9月開學季僅剩半個月，但仍有部分教育工作者尚未施打第一劑疫苗，民眾黨立委高虹安今質疑，行政院長蘇貞昌7月時曾承諾，開學前會讓教師打到疫苗，但部分縣市教師造冊數與中央配發的疫苗數目有落差，例如台北市第一階段有5.4萬人造冊，中央卻僅配發3.5萬劑疫苗，缺口超過1.8萬劑，呼籲中央應盡速補足全國地方政府各級學校造冊的疫苗差額，並預先規畫教育工作者第二劑策略。

開學在即，根據教育部8月12日新聞稿指出，「高中以下學校（含幼兒園）教職員工第一階段造冊人數33萬8593人，已接種疫苗人數30萬6005人，接種率達90％。」但各地方政府相繼表示，第一階段造冊數與中央實際配發疫苗數仍有差距，以台北市為例，第一階段造冊數5萬4795人，中央僅配3萬5815劑，差距1萬8980劑，影響教育工作者施打權益。

高虹安指出，許多教育工作者、家長都擔心，除部分教師尚未施打第一劑疫苗，連第二劑疫苗都沒有下落，開學後會不會因保護力尚不完整，導致仍有群聚染疫的風險。

此外，據教育部公布的防疫指引，其中要求未施打疫苗或疫苗接種未滿14天教職員，第一次到校需要3天內快篩或PCR陰性證明，每7日還需做一次快篩，但教育部未規畫相關補助，若每周快篩還要自費，相當不合理。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，教育部和地方政府應該要拉高學校和教育機構工作人員的疫苗施打率；針對尚未施打疫苗的教職員，應以專案方式儘快提供合適的疫苗施打，以拉高接種比例。如果疫苗施打率已經達到一定百分比，快篩就沒有必要再實施。若政府認定快篩為必要措施，相關費用應由政府編列。

高虹安與侯俊良共同呼籲，中央應盡速補足全國地方政府各級學校造冊的疫苗差額、預先規畫好教育工作者第二劑策略，並公費補助教育工作者出於非自願因素未接種疫苗前快篩等相關檢驗費用。