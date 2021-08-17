行政院16日拍板，今年可免費領取5000元振興券，將於10月發放，各地方政府、百貨也紛紛祭出加碼優惠。以下為《中時新聞網》整理截至17日中午為止，最新相關重點：

●地方政府

目前六都均已表態，台北市傾向數位加碼，研議透過「台北通APP」推出優惠券。新北市承諾一定會加碼，提供小面額的「地方特惠券」，但詳細方案仍未出爐，將以刺激市民經濟為主軸。桃園市推出200元面額的「桃園好市券」，屆時200元振興券可換400元好市券。台中市政府仍在規劃中，市長盧秀燕預告推出加碼且勁爆方案，以振興台中經濟。台南市規劃「台南振興有購讚」，除讓振興券倍數再放大外，還加碼抽汽車、現金。高雄市喊出加碼給1000元高雄券，擁抱振興商機。

六都加碼振興五倍券規劃情形

新竹市則計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車。屏東縣主打，使用五倍券消費帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，還加碼好心情，目前更規劃「獎勵」的秘密武器，讓五倍券在屏東一定好好用。其他包括新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣、花蓮縣等地方政府仍在研擬當中。

●百貨搶商機

因今年可免費領5000元振興券，百貨業稱其為「無限大券」，各大百貨公司也期望能在下半年周年慶加持下，帶動的商機可望比去年三倍券增長1.7倍至2倍。

遠百、微風、新光三越、比漾廣場目前已著手規劃振興券加碼與優惠活動，皆預期業績成長更勝去年三倍券；SOGO將針對此次疫情受創嚴重的百貨餐飲業種，推出消費者使用超級優惠方案；環球購物中心亦著手規劃振興券加碼及優惠活動，預計實體及數位同步加碼，預計9月將先暖身起跑。

百貨周年慶。（示意圖／資料照）

●經濟部規畫「家戶綁定」優惠多

全國疫情三級警戒長達兩個多月，餐飲業遭受重創，創史上最大減幅，經濟部將向中央爭取預算，搭配五倍券政策，為餐飲業推出「數位加碼」。經濟部長王美花16於行政院會議中提到，將規畫數位券「家庭總歸戶」，讓全家人的振興券能集中在同一帳戶，或同一使用者身上。此外經濟部已在設計「數位加碼」系統，朝向跟電子支付結合的單一窗口規畫。