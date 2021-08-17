因性侵入獄2013年假釋出獄的男子李允然，2018年迷昏後性侵一對外拍模特兒，之後逃過警方查緝，去年他闖入民宅性侵屋主及女兒，台灣高等法院維持一審刑度，重判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

2018年李男邀約一對姐妹到宜蘭某民宿外拍，他在水中摻藥迷昏對方後趁機性交、猥褻，警方緝捕時，他趁機逃亡；去年2月，他闖入鄰居家先控制屋內的媽媽和2個小孩，等到男主人下班返家，再將1家4口綑綁，關在不同房間，然後性侵母女。

此外，李允然不滿遭警方通緝，怪罪遭性侵的女模，去年他用拍廣告名目騙她出來後，押到汽車旅館，再用電擊凌虐，多次性侵得逞，他還威嚇對方要求撤告。

法官認為，李允然利用被害人基於鄰居間之信任關係，持改造槍械等兇器，入屋挾持、恐嚇被害人長達20小時，期間為滿足個人一時性慾，竟對被害人強制性交，不顧被害人一再哀求、勸說，未思反省自身，怪罪他人報案，毫無同理心。

法官指出，有期徒刑之刑罰對李不能收教化之效，他一再犯妨害性自主之罪，非使與社會長期隔離，實不足保障公眾生命安全；無期徒刑依法須執行25年以上，有竣悔實據始得假釋出監，否則仍須繼續監禁，他可回歸社會之前，終身監禁有必要，因此判處無期徒刑。