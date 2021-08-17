大陸知名男星吳亦凡被踢爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，昨檢方發布最新消息，以涉嫌強姦罪為由批准逮捕吳亦凡，對此，律師吳法天分析，由於檢方「批准逮捕」代表犯罪證據紮實，因此幾乎不能取保候審（交保候傳之意）。

網紅都美竹爆料吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係，儘管吳亦凡第一時間否認卻還是遭刑事拘留，工作室和個人微博被註銷，作品也全面下架，16日「平安北京朝陽」更證實：「北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。

根據大陸《刑事訴訟法》，檢察機關批准逮捕後，依法偵查期限為2個月，案情複雜可再延長，最長可達6個半月，審查結束後，能再由檢察機關提起公訴，交由人民法院依法辦理，因此就算吳亦凡是加拿大籍，也無法以國籍來逃法律漏洞，官媒《人民日報》就曾表示，「外國國籍不是護身符」。

吳亦凡確定遭逮捕後，都美竹也第一時間按讚「平安北京朝陽」的發文，更發文感謝警察的幫助：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的」，網友們也紛紛回應，「都美竹是戰士，一己之力打敗了資本和流量」、「真的要不是都美竹的勇敢，吳籤（吳亦凡）可能還逍遙法外」。