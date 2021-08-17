台股今（17）日儘管有航運股跌深反彈，但反彈力道不強，再加上台積電（2330）及聯發科（2454）等重量級電子股，以及鋼鐵權值股中鋼（2002）漲多拉回，在沒有亮眼題材激勵下，資金沒有目標的四處流竄、「群龍無守」，指數一路回軟至16745點逾百點，摜破16日盤中低點。

市場人氣直直落，截至近午盤約11點20分為止，台股成交值不到1500億元，市場推估今天成交值最多只有2300億元，不到連3000億元都不到，更只有2300億元，將寫下今年來最低量。

航運股今天成為盤面撐盤要角，陽明及萬海力守紅盤之上，不過，萬海表現稍弱，數度跌到平盤下，航運類股指數早盤多維持1～2％之間的漲幅，但近午盤也走疲至小漲約0.7％附近，使得台股加權指數急殺至大跌約百點。

台股加權指數早盤最低來到16751點大跌超過百點，跌破16日盤中低點16773點。投資專家普遍對台股量縮下殺走勢不樂觀，短線還未見到落底的跡象。