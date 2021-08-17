美國宣布撤軍阿富汗，當地政權迅速遭到推翻。資深媒體人趙少康昨在臉書詢問總統蔡英文，兵臨城下的如果是台灣，會選擇走人還是拚到最後？行政院長蘇貞昌今被問到相同問題時回應，他不怕被殺、被關，一定會守護這片土地。但對於蘇的回答，資深媒體人朱凱翔狠酸，蘇貞昌明明昨天才因為幾個老藍委就怕得在行政院外架起拒馬。

蘇貞昌今日被媒體問及，台灣若遭「兵臨城下」時，他會走人或拚到最後？蘇貞昌回應表示，過去戒嚴時期他不怕被殺被關，現在也一樣，一定守護這個國家、守護這片土地，且阿富汗是因內部亂，外部想要幫忙也沒辦法，唯有自助才能人助。

不過，朱凱翔對蘇貞昌的說法嗤之以鼻，他在臉書粉專「不演了電視台」發文表示，蘇貞昌昨日才為了討論振興券，找了民進黨的立委進行討論，國民黨立委因為遭到排擠無法加入討論，只好在行政院外抗議，而蘇貞昌則架起拒馬，找來一大堆員警阻擋藍委們；朱狠酸蘇貞昌，連這群老藍委都怕得要架起拒馬來擋，好意思說自己被關、被殺都不怕嗎？