中國常駐聯合國代表團副代表耿爽，當地時間16日在聯合國安理會會議上稱，中方始終主張政治解決是阿富汗問題的唯一出路，希望阿富汗塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫。阿富汗當前亂局與外國部隊倉促撤出有直接關係，阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。

耿爽稱，當前，阿富汗局勢已發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇。阿富汗戰亂已經持續40多年，停止戰爭、實現和平，既是3000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼。當務之急是儘快恢復和平、穩定和秩序，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民。駐阿外交機構和外交人員的權益不可侵犯，在阿外國公民的安全和利益必須得到尊重和保障。阿富汗各方均有責任保護民眾生命和財產安全，並為外國公民安全居留和有序撤離提供保障。

耿爽強調，中方始終主張政治解決是阿富汗問題的唯一出路。當前阿富汗國家前景處在歷史性的十字路口。中方注意到，昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗戰爭業已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動，確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全。中方期待這些表態得到落實，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，各類恐怖主義和犯罪行徑得到遏制，讓阿富汗人民遠離戰亂，重建美好家園。我們希望阿富汗塔利班同阿各黨派、各民族團結起來，建立符合阿自身國情、廣泛包容的政治架構，為阿實現持久和平奠定基礎。

耿爽表示，過去20多年裡，「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」等恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成嚴重威脅。阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。希望阿富汗塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫。各國應根據國際法和安理會決議履行義務，合作打擊一切恐怖主義，堅決防止恐怖組織趁亂坐大。

耿爽還稱，阿富汗當前亂局同外國部隊倉促撤出有直接關係。有關國家應當切實兌現支持阿富汗和平、和解、重建的承諾，在阿富汗問題上發揮建設性作用，在尊重阿人主導權和阿鄰國有關努力的基礎上，在政治、安全、發展、人道、禁毒等領域繼續向阿提供建設性幫助。剛才不少成員在發言中提到，希望阿富汗鄰國和地區國家發揮更大作用。據瞭解，一些阿鄰國和地區國家提出參加今天會議的請求，很遺憾他們的請求未被允許。