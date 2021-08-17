張姓藥頭疑似在花蓮市區與人從事毒品交易遭警方埋伏，見狀趕緊駕車逃逸，警方連開8槍，擊中張嫌車子的擋風玻璃及車輪，以致無法逃脫，不過因衝撞劇烈，以致頭部有些許擦挫傷。（羅亦晽攝）

張姓藥頭疑似在花蓮市區與人從事毒品交易遭警方埋伏，見狀趕緊駕車逃逸，警方連開8槍，擊中張嫌車子的擋風玻璃及車輪，以致無法逃脫，不過因衝撞劇烈，以致頭部有些許擦挫傷，在警方陪同下就醫治療。（羅亦晽攝）

據悉，張姓藥頭車輛中共3人，張嫌目前受傷送醫，2人則被警方帶回警局偵訊，後續警方偵辦中。（羅亦晽攝）

不慎被張姓藥頭撞到的黑色自小客車。（羅亦晽攝）

花蓮市區驚傳槍響！20歲張姓藥角今天上午駕車行經花蓮火車站附近，見警方上前攔查不服逃逸，在路口不慎衝撞行駛中的車輛，警方避免傷及無辜，開8槍嚇阻，並將張嫌與車上一名乘客拉出壓制，隨後在車內起獲毒品咖啡包、開山刀、通槍條及擦槍工具等物，全案將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務送辦，並深入調查是否涉及其他刑案。

花蓮刑大副大隊長張益新表示，日前接獲情資指出張嫌平時持有毒品及槍械，經調查後事證屬實，報請花蓮地檢署指揮偵辦，並向花蓮地院申請搜索票獲准，今天上午10時許，偵查人員發現張嫌駕乘一輛白色轎車出現在國聯四路及國聯五路口，停車搭載1名年約30歲的魏姓友人。

張嫌見警方上前出示搜索票及表明身分後，即飆速駕車逃逸，由於事發地點鄰近花蓮火車站，車水馬龍，警方擔心危害路過民眾安全，急迫情況下，立即拔槍，對空開1槍嚇阻對方，張卻無所畏懼，甚至倒車換方向逃跑，過程中也撞到後方一輛行駛中的黑色轎車。

警方見黑色車內有名婦人及年幼女童，避免傷及無辜，趕緊向張嫌轎車開7槍，以致其前輪胎爆胎，葉子板及引擎蓋受損，張嫌無處可逃，最後被警方強行拉出壓制。不過張疑在衝撞過程中，左側臉頰擦傷，並於警方戒護下就醫，無辜遭受波及的婦女及女童則是飽受驚嚇，幸無大礙，2人也在警方協助下駕車離開現場。

警方在張嫌駕駛座上查獲1把武士刀，後座查獲3包毒品咖啡包、1把開山刀、1組通槍條與擦槍工具等，全案將依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務送辦，並深入調查是否涉及其他刑案。魏男則有部分前科紀錄，警方事後也將他帶回，調查是否有涉及其他販毒事宜。

今早突如其來的槍響也引來附近民眾側目，在事故轉角經營韓式料理店的韓國籍老闆表示，當時連續聽到「蹦！蹦！蹦！」聲響，趕緊出來查看，沒想到看到大批警力在壓制一名身穿黑衣的年輕男子，另外1人則待坐角落，雖然現場無人傷亡，但事後回想起來，心有餘悸。

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