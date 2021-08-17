IET-KY(4971)前7月合併營收為3.99億元，年成長8.55%，展望下半年，IET-KY董事長高永中表示，整體營運跟年初預期差不多，隱憂是全球新冠肺炎疫情持續延燒，雖然不會中斷生產，效率不易提升，即使有變數，我們展望還是比較樂觀的。

IET-KY今天舉行股東會，高永中在會後接受記者越洋線上採訪，IET-KY主要產品分為砷化鎵(GaAs)磊晶晶片、磷化銦(InP)磊晶晶片、銻化鎵(GaSb)紅外線探測器磊晶晶片及氮化鎵(GaN)磊晶晶片四大部分，今年上半年IET-KY營運受到2月下旬德州冰災及新冠肺炎疫情再起影響，不過整體來看，高永中認為，還是與年初預估的差不多。

高永中表示，今年因為疫情關係，供應鏈東西我們買得到，但交期拉長，且連帶使得硬體構件銷售時程遞延，就產品來看，磷化銦表現最好，砷化鎵受疫情影響較大，未回到之前狀況；氮化鎵我們今年目標是研發產品，不過已開始與客戶合作，其他產品也陸續進入量產調整，整體來說，我們營運沒有掉任何訂單，雖然有疫情持續隱憂，且新台幣升值，但我們展望是比較樂觀的。

近兩年IET-KY硬體構件業務訂單成長快速，公司已積極擴充硬體構件維修與生產製造團隊，目前已取得MBE機台全系統訂單，進行一站式(Turn-key)交機服務及後續數年之維修合約，且公司將與MBE系統製造商共同開發，測試新一代超大型MBE磊晶系統，新系統即將安裝於公司新廠房進行試車，此超大型機台投入生產線後將進一步提高量產產能。

IET-KY第1季稅後盈餘為191萬元，每股盈餘為0.05元，累計前7月合併營收為3.99億元，年成長8.55%；公司將於8月26日舉行法說會，並公布第2季財報。