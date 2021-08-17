為加速與國際趨勢接軌，並深化環境與社會風險管理，與企業夥伴共同邁向永續經營，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行今（17日）正式簽署加入赤道原則協會，為第二家公股行庫簽署導入、亦成為全球第119家會員銀行。

適逢台股除權息旺季，受股息收入帶動，兆豐金7月稅後淨利27.22億元，月成長超過1成，累計前7月賺進152.3億元，年增5.46%，每股盈餘為1.12元。

目前國內已簽署赤道原則的銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、元大銀行及第一銀行和兆豐銀等9家銀行。首家簽署赤道原則的公股銀行是第一銀，而兆豐銀則是第二家公股行庫簽署導入赤道原則協會會員銀行。

兆豐銀表示，未來該銀行將採用赤道原則標準審核授信案件，透過金融影響力推動企業履行環境保護與社會責任。赤道原則為國際金融機構自願性對環境、社會風險進行辨識與評估的風險管理架構，未來適用赤道原則之高風險融資案件，皆須經第三方機構進行環境、社會風險評估，並提出相關改善計畫，由銀行進行後續監測控管，確保資金並非使用於對環境、社會具重大潛在風險或負面衝擊之專案。

兆豐銀強調，面對無可避免的氣候變遷風險衝擊，世界各國的企業都必須正視營運層面將受到的挑戰，金融業更須成為產業轉型之助力。金融監督管理委員會已透過「綠色金融2.0」政策，促進整體社會邁向永續發展。兆豐銀行將赤道原則納入授信審查流程，有助於鼓勵企業進行環境保護與社會回饋，實踐長期穩健經營之目標。