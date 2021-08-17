英特爾宣布全新高效能圖形品牌Intel Arc，此全新圖形品牌將涵蓋硬體、軟體以及服務，預計產品線首款晶片將於2022年第一季現身，並同時提供筆電與桌機規格。

英特爾發表即將推出的消費級高效能圖形產品品牌：Intel Arc，Arc品牌將涵蓋硬體、軟體與服務，並橫跨至數個硬體世代；第一世代植基於Xe-HPG微架構，代號Alchemist（先前稱為DG2）。英特爾同時也揭曉日後Arc品牌旗下，未來數個世代的代號名稱：Battlemage、Celestial與Druid。

英特爾副總裁暨PC客戶端圖形產品與解決方案總經理Roger Chandler表示，我們幾年前就開展了圖形旅程、今天是值得紀念的時刻。Intel Arc品牌的推出並揭曉未來的幾個硬體世代，都顯示出英特爾對於全球遊戲玩家與創作者的深切與長期承諾。英特爾團隊正展開工作，確保這些產品於明年上市時，提供第一流且不凡的體驗。

英特爾Xe為一款可擴充的圖形與運算架構，提供從整合式到獨立式、再到資料中心和超級電腦所需各項功能。即將推出的Intel Arc 圖形產品植基於Xe-HPG微架構，第一代的Intel Arc產品線，代號Alchemist，Alchemist產品線將於2022年第一季現身，瞄準全球玩家與創作者的遊戲與內容創作。