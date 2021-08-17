被媒體問到與英系立委是否溝通無礙？行政院長蘇貞昌強調民進黨政府最接地氣，大家會從各方面妥善考量溝通後做成決策。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今17日南下嘉義縣，被媒體問到五倍券，蘇貞昌表示，在廠商和地方政府的加碼跟進下，五倍券會長胖、長高，會有很大的振興效果，兼紓困作用，至於是否決策轉彎？蘇貞昌強調，民進黨政府最注意民意、接地氣，會從各種資料跟政府有的資源做考量。

針對媒體提問數位五倍券家庭歸戶以及是否針對餐飲業特別加碼？蘇貞昌說，會注意各方意見，整合出最好，大家看五倍券就是限期使用的現金，而且會長胖、長高，因為廠商會加碼，地方政府也說要加碼跟進，所以五倍券會有很大的振興效果兼有紓困作用，今年也有數位各方面進行，大家可以期待，我們一定會做更好。

之前英系立委齊聲要全民免付1000元，蘇貞昌昨天才拍板五倍券免付1000元，今到嘉義縣視察，立委陳明文、蔡易餘皆被視為英系立委，有媒體就問到，蘇與英系立委是否溝通無礙？五倍券確定不發現金，網路上說不就是消費券？馬英九辦公室認為是還他公道？

蘇貞昌說，民進黨政府最注意民意及接地氣，政府在形成政策過程中，我們會從各種資料、跟政府有的資源做考量，而民意代表在地方，他們接觸到各種民意反映，雖然民進黨在決策過程中，會有多元意見，但大家會從各方面妥善考量溝通後，就像昨天特別邀請黨籍立委到行政院進行行之有年的「行政立法協調會報」，最後大家做成既接地氣、又符合民意、同時也能振興兼有紓困的五倍券，請大家熱烈期待。