台北市信義區知名歐式自助餐廳「饗饗」昨驚傳有確診者足跡，台北市衛生局證實，有新北個案於8日父親節前往用餐，雖然不在可傳染期，但為求謹慎仍擴大匡列，內、外場員工共計81人安排企業採檢，消費者則有41人自主健康管理，16日停業消毒後，接下來禁內用到27日。

衛生局疾管科長張惠美指出，昨日傳出確診足跡的信義區知名餐廳「饗饗」為新北個案，擴大匡列內、外場員工及同時段消費者後，共計匡列81名員工安排企業採檢、41名消費者進行自主健康管理。

張惠美說，業者也將於16日停業1天清消，復業後11天都採外帶外帶形式，不提供內用服務，一路實施到27日，28日才能重新開放內用。不過「饗饗」今天再度發聲明表示，今日收到的員工檢驗報告皆為陰性，除16日停業清消，今日也再自主停業1天。

張惠美表示，該名個案是在15日發病，距離8日已有一段時間，雖然該足跡不在可傳染期，但為求謹慎仍擴大採檢，也要求餐廳員工配合自我監測，民眾若有不舒服，也呼籲至北市聯合醫院和平、中興、仁愛等7大醫院採檢。