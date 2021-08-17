第25屆台北文化獎17日公布，由台灣現代文學巨擘白先勇、打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹、威尼斯影展VR體驗獎首獎的新媒體藝術家黃心健獲獎，另特別獎頒給「英語教母」彭蒙惠，預計11月底由台北市長柯文哲表揚。

第25屆台北文化獎表彰對北市文化特質形塑有特殊貢獻者，獲獎的白先勇是知名將軍白崇禧之子，與歐陽子、陳若曦共同創辦《現代文學》雜誌，為台灣現代主義文學重要推手，代表作短篇小說集《寂寞的十七歲》、《臺北人》、《紐約客》，散文集《驀然回首》及長篇小說《孽子》皆是膾炙人口的作品。

台北市文化局指出，今年恰逢代表作《臺北人》出版50周年，該作印證這位文壇巨擘筆下融滙東西、人文薈萃的台北特色，白先勇推廣文化多元與深度超過1甲子，榮獲台北文化獎實至名歸。

在台灣VR技術尚未純熟的年代，黃心健將科技運用在美國豐厚的業界經驗，探索以科技藝術提升人類生活的可能性，主導2010年花博夢想館「共生的旅程」互動裝置，優異表現亦獲總統府表揚「台灣之光」系列人物。

黃心健與美國前衛音樂教母Laurie Anderson合作的VR長片作品《沙中房間》，一舉拿下第74屆威尼斯影展「最佳VR體驗獎」，新作《輪迴》獲美國德州西南偏南影展評審團首獎及法國坎城電影市場展XR單元最佳VR敘事大獎，國際表現亮眼。

出生香港的陶藝家蕭麗虹，1995年創立國內首座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，不僅是各世代藝術家發展前衛作品的孵化場域，更與諸多國際藝術平台密切交流，將台灣藝術家推向國際，開拓市民文化視野。

此外，今年特別獎頒給彭蒙惠，她對偏鄉英語教育、英語城鄉差距的關懷不遺餘力，數10年來台灣英語教育推廣生活，已成為彭蒙惠人生一部分，榮獲文化獎特別獎當之無愧。