凃姓運將在捷運站出口臨停等客人，發現陳姓路人拿出手機要拍照檢舉違停，上前理論，過程中不慎拍落陳男的手機，挨告毀損。台北地院認為，人與人口角時常伴隨手勢，若有人動作較大，的確可能碰觸到對方，凃男應無毀損不確定故意，遂判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，凃男去年3月3日上午在北市圓山捷運站1號出口人行道處，因不滿陳男拍照檢舉他違規停車，上前與陳男理論，並伸手拍打、阻擋拍照，導致陳男手機摔落致螢幕破裂受損，涉嫌毀損。

凃男否認犯行，強調他沒有毀損陳男手機的故意，他有和陳男溝通能否不要拍照檢舉他們計程車司機，過程中因比畫方向，不小心碰觸到陳男的手或手機，才導致陳男手機掉落。

法官指出，與人因口角而爭論時，或因情緒起伏，伴隨手勢比劃等肢體動作，是常見的情形，另根據陳男的錄影畫面，2人當時所站距離甚近，若有一方肢體動作較大，確實可能不慎碰觸到對方，因此採信凃男辯詞。

此外，法官多次傳喚陳男到庭作證，傳票也經合法送達，但陳男無正當理由而不到庭作證，法官派警及囑託士林地檢署拘提陳男，也沒找到人，法官因此認為，無足夠證據證明凃男有毀損的不確定故意，判他無罪。