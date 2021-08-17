美軍在進入阿富汗20年之後，倉皇撤離阿富汗，灰頭土臉結束這場戰爭，引起台灣「今日阿富汗明日台灣」的反思。國民黨智庫、國政基金會國安組召集人林郁方指出，拿阿富汗類比台灣是不恰當的，畢竟先天條件不一樣，不過美國追求自己國家利益不會改變，而美國國家利益的詮釋權從來不在小國身上，台灣需要依賴美國，但不能完全依賴美國，

國政基金會今天召開「阿富汗變天後的國際情勢記者會」，針對美國撤守阿富汗對台海安全的啟示分析評論。林郁方認為，地理條件上，兩岸之間畢竟有個台灣海峽相隔，台灣若爆發戰爭，會先在海上與空中進行，而我們的反登陸武力也不弱，更重要的是台灣的作戰意志不會如阿富汗政府軍如此薄弱。

林郁方說，我們有一點要放在心裡的是，不論當初美國進軍阿富汗到現在撤離阿富汗，多數人民都認為符合美國國家利益，美國當年跟我們斷交，現在回過頭來拉攏台灣，美國主政者也認為是符合美國國家利益。

他又說，小國必須要記住，解釋國家利益的權利在強者手上而不在弱者的一方，美國對我們非常重要，可是我們還是要設法擴大自己的國家利益，我們也要追求自己的國家利益，中華民國的國家利益跟美國的國家利益不會是完全一致，台灣需要依賴美國，但不能完全依賴美國。

淡江大學戰略所教授黃介正表示，有些類比容易朗朗上口，但是從嚴謹的政策分析角度來看，台灣跟阿富汗確實不一樣。拜登做的是痛苦但正確的政治決定，美國必須要止血，如果繼續耗費資源，看不到結束的時候，只會不斷消耗國力。

黃介正認為，我們今天會有這樣強烈感受，是因為美國做出低於我們期待水平的撤離規劃，號稱21世紀地表最強戰鬥部隊在撤離計畫上看不出來是節制之師，而作為美國朋友的中華民國內心當然有所感觸。

黃介正說，美國這次撤軍，就連美國內部與最親密的盟友英國都有太多批評，其中傷最重的就是美國的信用度與可信賴度，短期之內不會讓所有的盟友放心，美國要花很多時間重建。