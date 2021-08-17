阿富汗政權一夕垮台，法務部調查局4年多前曾經透過國際洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」就防範資助恐怖主義及洗錢，與阿富汗簽署合作備忘錄，艾格蒙聯盟17日以電子信件通知調查局洗錢防制處，聯盟將中斷與阿富汗的合作；調查局說，阿富汗政權更替，目前對我國際金融情資交換，尚未出現影響。

調查局表示，調查局過去是透過艾格蒙聯盟，與阿富汗簽署的備忘錄，該份備忘錄，雙方均可隨時以書面通知終止，目前因阿富汗將成立新政府，備忘錄效力是否延續，尚待觀察。

調查局說，過去阿富汗政府與台灣都是艾格蒙聯盟會員，雙方金融資訊交換都是透過該聯盟安全網路系統，目前艾格蒙聯盟已暫停阿富汗金融情報中心登入安全網路系統，因此目前暫時無法進行情資交換，阿富汗目前情勢對我國際金融情資交換無影響。

調查局指出，調查局洗錢防制處是於2016年10月19日，與阿富汗伊斯蘭共和國的阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心，於法國巴黎簽署合作瞭解備忘錄，雙方協定以合作及互利的精神，促進關於涉嫌洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義案件的分析，並以分送最終會促成各自國家權責機關調查及起訴資訊為目的。