香港教育專業人員協會及民間人權陣線近日先後宣布解散。行政長官林鄭月娥表示，以往肆意觸碰國家安全「紅線」的團體，唯一的選擇是自動解散，但自動解散並非免責條款，有違法仍會檢控。她還點名香港律師協會，如果被被政治凌駕專業，港府將考慮終止合作。

《星島日報》稱，林鄭在行政會議前見記者時指，香港《基本法》下的言論、集會及出版等自由均受保障，但自由並非毫無限制，需受國家安全、公共衛生及公共道德等更重要的原因規範，而《香港國安法》已明確會保障人權。她表示，近日個別團體解散與人權無關，特區政府不接受外媒或政客指「本港打壓自由」等的偏頗言論。

林鄭認為，政府過往曾與民陣等機構互動，但近兩年來她與政府都上了深刻的一課，認清有關組織的性質，形容若無國安法，香港可能成為顛覆國家的「橋頭堡」，因此回歸正軌是應有之義。

她認為，專業團體應做專業的事，若有關團體偏離宗旨、被政治凌駕，政府的唯一取向便是與其終止關係。她還直言，若律師會同樣被政治凌駕專業，亦會考慮終止關係，包括委任律師會成員加入司法人員委任推薦委員會，以及法援服務局的過往做法，亦會重新審視。