今日阿富汗明日台灣 民進黨：國民黨回想到1949？

美國撤軍，塔利班軍隊全面攻佔阿富汗即將上台，藍營質疑並喊出「今日阿富汗，明日台灣」。民進黨立院黨團書記長羅致政批評，這樣的類比非常不恰當、完全是不倫不類；國民黨會有這樣的類比，就是回想到1949年。

他強調，阿富汗政權之所以悖離國際社會的支持，是因為被自己的人民背棄、而不是被美國背棄。

羅致政指出，國內有少數人把台灣跟阿富汗做類比，完全沒有客觀的依據，過去在大陸時期的國民黨，跟今日的阿富汗還比較像，這也是為什麼很多國民黨、藍營人士會拿來類比，「因為國民黨在大陸時期所謂流亡、轉進的樣子，就好像今日的阿富汗政權」。

他說，當年美國發表白皮書，表明不願意再支持國民黨政權時，就是因為這個政權貪污、腐敗、無法得到人民支持，所以美國才會決定放棄國民黨。因此，如何積極回應民意、爭取人民支持，才是政權能夠存續下去最重要的基礎，在國際上自立自強，才是一個國家、政府的生存之道。

民進黨團幹事長劉世芳則說，台灣人非常了解民主的價值，願意按照民主政治的次序，選擇自己的總統、國家及定位，跟現在的阿富汗政權完全不一樣，不要用以前國民黨一路轉進台灣的心態來類比，「不要用這樣的方式作賤自己」。

羅致政表示，這兩天看到畫面，阿富汗政府軍一碰到塔利班軍隊，幾乎是放下武器、立刻投降，也讓人質疑「這樣的軍隊怎麼扶的起來」，所以國內如果有人繼續主張投降論，反而很容易被國際社會背棄，因為自己站得起來、決心要捍衛自己，國際社會才有可能支持。

黃世杰認為，國民黨在這波的發言，把台灣類比成阿富汗，都是用很簡化的邏輯，也就是選邊站、抱大腿，這是完全不對的說法。